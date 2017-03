Visita Ministerial de Cabo Verde aos EUA reforça cooperação internacional

O Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, acompanhado pelo embaixador cabo-verdiano e a delegação ministerial, realizou esta semana uma visita oficial aos EUA.

O Ministro e a delegação estiveram reunidos com várias entidades, entre elas uma das instituições científicas mais conceituadas, a US Geological Survey (USG), parceira de Cabo Verde desde 2010. A USGS demonstrou forte possibilidades de contribuir através da assistência técnica e financiamento das estruturas hídricas, no domínio de gestão dos recursos hídricos, geofísica e vulcanologia em Cabo Verde.

O Ministro encontrou-se ainda com a Agência Federal de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, com quem debateu a possibilidade de desenvolvimento de projetos e empréstimos no domínio da água.

No último dia da visita, o Banco Interamericano de Desenvolvimento realizou um encontro na sua sede, onde se trocaram informações sobre as experiências dos países-piloto, Belize, Guyane e Jamaica, do Fundo Regional do Caribe para as Águas Residuais (CReW).

A delegação visitou ainda o Estado de Maryland, que serve de exemplo nas estratégias locais de financiamento e desenvolvimento económico.

Terminada a visita, o Ministro convidou as instituições norte-americanas para uma mesa redonda que será organizada na Cidade da Praia, ainda sem data marcada.

A visita surgiu no âmbito do 2º Pacote Millennium Challenge Account, que tem como objetivo apoiar Cabo Verde através do investimento e da partilha de experiências, tendo em vista o desenvolvimento e a cooperação entre os dois países.

@E-GLOBAL