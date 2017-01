Ulisses Correia e Silva reeleito presidente do MpD com 99 por cento dos votos

Ulisses Correia e Silva foi reeleito hoje presidente do Movimento para a Democracia (MpD) com 99 por cento (%) dos votos, revelou o Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do partido no poder.

Durante a conferência de imprensa, realizada hoje, o presidente do GAPE do MpD, Hélio Sanches, disse que os resultados provisórios apontam que a taxa de participação foi de 65 por cento (%) e a abstenção rondou os 35%, sendo que 99 % dos que votaram, expressaram o seu voto a favor do único candidato Ulisses Correia e Silva e dos delegados à XIª Convenção do partido, prevista para os dias 03 e 04 de Fevereiro.

“Para estas eleições estiveram inscritos cerca de 30 mil militantes do partido que votaram em 30 regiões e concelhias no país e na diáspora”, indicou, frisando que nessas eleições foram eleitos 294 delegados uma vez que seis serão eleitos a 21 de Janeiro deste mês nos EUA.

Segundo este responsável, o gabinete está muito satisfeito pela forma “positiva” como decorreu a eleição, tendo felicitado Ulisses Correia Silva pela sua reeleição e saudou a todos os delegados eleitos.

Na ocasião considerou que 65% da participação dos militantes é “muito boa” e, no seu entender, vai reforçar ainda mais a legitimidade de Ulisses Correia e Silva como líder do MpD e do Governo, no sentido de continuar a trabalhar e a governar o país como tem feito até hoje.

“Neste momento já foram apuradas 40% dos votos expressos e temos dados da Suíça, Holanda, Espanha, Brava, Maio, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, São Filipe, Santa Catarina do Fogo, Mosteiros, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos, Boa Vista e São Domingos”, acrescentou aquele representante partidário, revelando que a taxa de participação na Boa Vista e Ribeira Brava de São Nicolau é superior a 50%.

Ao todo cerca de 30 mil militantes inscritos foram hoje às urnas em todos os concelhos do país e ainda em Angola, São Tomé e Príncipe, Senegal, Guiné-Bissau, Portugal, França e Estados Unidos da América, tendo Ulisses Correia e Silva como único candidato à sua sucessão.

