Transportadora aérea cabo-verdiana poderá vir a conhecer melhores dias

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva anunciou que o Governo está em busca de uma solução que garanta a sustentabilidade e o desenvolvimento da empresa de bandeira nacional.

Uma solução que segundo Ulisses Correia e Silva estará associada ao conceito Hub. Explica o Primeiro-ministro que o conceito Hub tem como objetivo tirar o melhor proveito das potencialidades dos aeroportos do país, tanto a nível de tráfego, como de comércio.

A situação da TACV está em eminência de ser resolvida, mas o executivo não adianta os pormenores deste processo, muito menos os parceiros envolvidos. Ulisses Correia e Silva é, entretanto, menos cauteloso quanto aos equipamentos de apoio à navegação que serão instalados nos aeroportos das ilhas do Sal e Boavista e que vão permitir às aeronaves aterrarem em condições de visibilidade reduzida.

Os testes de voos com recurso aos equipamentos de orientação via satélite estão programados para o primeiro trimestre deste ano, conforme garantiu o Primeiro-ministro à margem de um encontro de trabalho com a associação empresarial europeia em Cabo Verde.

RCV