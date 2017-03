Trafego aéreo internacional nos aeroportos de Cabo Verde é dominado pelo Grupo TUI

O conceituado grupo TUI, que transporta a esmagadora maioria dos turistas que chegam ao arquipélago, sobretudo para os grandes resorts do Sal e Boa Vista, foi líder de mercado em 2016 no que toca ao trafego aéreo internacional de Cabo Verde.

De acordo com informações da ASA, divulgadas pela PRESSTUR, o grupo TUI já transporta mais de metade dos passageiros que voam de e para o arquipélago.

Essa liderança é mais evidente sobretudo no aeroporto internacional Aristides Pereira, Boa Vista, onde as várias companhias aéreas do grupo TUI transportaram 66,9% do trafego internacional de passageiros em 2016.

Já no Sal, as diferentes companhias da empresa mãe TUI transportaram 63,6% dos passageiros de voos internacionais.

Conforme a mesma fonte, na Boavista, a Thomson Airways, TUIfly, TUI Nordic, TUIfly Netherlands e TUI Airlines Belgium contabilizaram 267,3 mil passageiros, equivalente a um aumento de 19% face a 2015.

Já no Sal, os números da Thomson Fly, Thomson Airways, TUIfly Gmbh, TUIfly Netherlands, TUI Airlines Belgium e TUIfly Nordic ascendem aos 479,1 mil passageiros, equivalentes a um aumento de 37,2%.

Às movimentações destes dois aeroportos acrescem os 1,2 mil passageiros transportados de e para São Vicente pela TUI Airlines Netherlands, somando 747,6 mil passageiros transportados no total de e para Cabo Verde.

De salientar que a maioria dos turistas transportados pelas diferentes companhias do grupo TUI frequentam os grandes resorts do grupo RIU, que dispõe de dois grandes empreendimentos no Sal, dois na Boa Vista e tem projectado arrancar com mais um na ilha das Dunas, em breve.

