Tarifas máximas no transporte aéreo doméstico de passageiros já estão vigor

As tarifas máximas por linha ou rede de linha e o registo de tarifas no transporte aéreo regular doméstico de passageiros pelas transportadoras aéreas licenciadas e aprovadas pela AAC entraram em vigor no domingo 1 de Janeiro de 2017.

A informação avançada à imprensa em inícios de Dezembro de 2016, na Cidade da Praia, pelo inspector de Regulação Económica da Agência de Aviação Civil, Silvino Fortes, no decurso de uma sessão de esclarecimentos aos jornalistas sobre o regulamento aprovado em Novembro.

Segundo explicou, o regulamento em si já está em vigor, mas no que concerne às tarifas máximas só a partir do ano que ora inicia vai ser efectivado.

De acordo com o inspector, com o novo regulamento o consumidor vai ter a possibilidade de viajar em condições vantajosas que antes eram impossíveis e as operadoras vão fazer a gestão da procura em função da época da realização das viagens, onde vão disponibilizar mais tarifas promocionais.

Entretanto, quem deseja ter tarifas flexíveis vai ter que pagar tarifas que possibilitem alterações sem pagar taxas e de ter o reembolso sem penalizações, podendo ainda beneficiar de descontos para crianças e bebés.

“Com este regulamento vamos diversificar a oferta em termos de transportes domésticos no país”, revelou.

Questionado se as tarifas baixaram com o novo regulamento, o inspector avançou que as tarifas médias vão depender da gestão das operadoras, ou seja, se as operadoras oferecerem só as tarifas máximas até ao limite de 80% a tarifa média vai aumentar.

Acrescentou ainda que em função da procura as operadoras também podem oferecer uma percentagem a baixo dos 50% disponibilizando a outra parte nas promocionais que vai fazer com o consumidor, isto é, tudo vai depender da gestão das operadoras.

Para Silvino Fortes o regulamento aprovado é um estímulo para as rotas menos rentáveis, nomeadamente Maio, São Nicolau que a priori são rotas periféricas, em que a AAC entendeu que o custo voado por quilómetros estava fora do padrão das outras rotas.

A propósito informou que a instituição reguladora tentou adequar esses valores à nova realidade e ter um certo equilíbrio, para que as ilhas consideradas terceiras paguem mais e as primeiras menos.

De acordo com este responsável, com a vinda de uma nova operadora as tarifas domésticas não vão baixar, tendo em conta que o regulamento é para todos.

Com o documento aprovado, as transportadoras devem permitir pelo menos uma mudança de datas de voo, as passagens devem permitir o máximo de um ano de estadia a contar da data do início da viagem e sem restrição de compra antecipada por dia.

As transportadoras licenciadas devem ainda consentir a franquia de bagagem registada no mínimo de 20 quilogramas, distribuir em simultâneo nos sistemas informatizados de reserva e de distribuição global e no sítio da internet da transportadora aérea licenciada, comercialização nos segmentos ida e volta ou somente um percurso e a admissibilidade de combinação com outras tarifas.

“Assim, a aprovação de tarifas máximas no transporte aéreo doméstico de passageiros decorre de um trabalho de monitorização criteriosa das mesmas, bem como, a auscultação e avaliação das condições macro e micro da envolvente contextual e transacional no sector da aviação”, diz a AAC.

Indicou, por outro lado, que as tarifas máximas ora aprovadas pela Agência de Aviação Civil, reflectem o caráter premium das condições associadas a nível de franquia de bagagem, reembolso, penalizações e política de desconto, o que significa que as mesmas tarifas se mostrem benéficas aos passageiros e garantem que as operadoras aéreas estão impossibilitadas de causar “downgrading” (desclassificação) ou qualquer alteração menos favorável em relação às condições aplicáveis.

Inforpress