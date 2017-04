TACV freta avião à Euro Atlantic para substituir B757-200

A TACV vai operar no mês de Abril diversos voos com um Boeing 767-300 fretado em ACMI à companhia portuguesa Euro Atlantic Airways, devido ao facto do Boeing 757-200 de registo cabo-verdiano se submeter a uma revisão técnica de manutenção.

Os voos, que já estão alterados nos sistemas de reservas GDS, serão entre Lisboa e Cidade da Praia (VR607) aos domingos; entre Praia e Providence/EUA (VR690) e Providence-Praia (VR691), ambos às segundas-feiras; e Cidade da Praia-Lisboa (VR606) às terças-feiras. Decorrerão entre os dias 3 e 19 de abril.