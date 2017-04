Suspeito de assalto ao Novo Banco fica em Prisão Preventiva

O Tribunal da Praia mandou para a Prisão Preventiva o homem detido na quarta-feira passada sob suspeita de estar envolvido no assalto a agência do Novo Banco, no Plateau, cidade da Praia.

Recorde-se que dois indivíduos encapuzados entraram no edifício do Novo Banco no Platô renderam os trabalhadores e conseguiram abrir o cofre de onde retiraram uma certa quantia em dinheiro.

Na saída, foram avistados por policiais que fazem guarda no STJ (Supremo Tribunal de Justiça), que não perderam tempo em “abrir fogo” contra os bandidos, tendo ferido um deles (agora detido).

Uma vez surpreendidos, os meliantes não conseguiram levar o saco com o dinheiro roubado, que ficou na rua, em frente aos Correios e fugiram numa viatura (um Toyota Yaris) com chapa de matrícula não-identificada.

No local ficaram vários invólucros de balas, supostamente, dos policiais e dos assaltantes.

O “modus operandi” é semelhante ao assalto do BCN, na agência da Achada de Santo António (Praia), ocorrido a 24 de Fevereiro passado.

A NAÇÃO