Suspeito de assalto ao Novo Banco capturado na ilha do Fogo

Um indivíduo do sexo masculino, natural da ilha do Fogo e com residência num dos bairros de São Filipe, suspeito de estar envolvido no assalto ao Novo Banco, na Cidade da Praia, foi capturado terça-feira pelas autoridades policiais. ´

O comandante regional da Polícia Nacional, o comissário Roberto Costa Fernandes, disse à Inforpress que o indivíduo residente no bairro de III Congresso foi capturado pelos agentes da Polícia Nacional na ilha do Fogo e entregue à Polícia Científica (PJ), sem avançar mais informações relativas a este caso.

A mesma fonte disse que a Polícia Nacional apenas colaborou com a Polícia Judiciária que está a investigar o caso e que por isso quaisquer dados sobre esta matéria devem ser fornecidos pela PJ.

O assalto à agência do Novo Banco, no Platô, ocorreu a 08 de março e a PJ deteve no dia 29, na Cidade da Praia, um dos suspeitos de ser um dos autores do assalto, a que se junta mais esta detenção, ocorrida terça-feira, 04 de abril, em São Filipe.

O indivíduo detido deve ser transferido para a Cidade da Praia a fim de ser apresentado às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de caução.

SAPO c/ Inforpress