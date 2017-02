Soltrópico lança Cabo Verde com voo directo de Ponta Delgada

O programa proposto é um combinado de uma noite na Ilha de Santiago e seis na ilha do Sal e já está disponível para reserva no site do operador.

A Soltrópico lançou um pacote turístico com voo directo de Ponta Delgada para a cidade da Praia, na Ilha de Santiago. Trata-se de um programa de 7 noites com 1 noite na Ilha de Santiago e 6 no Sal. A primeira partida está marcada para 2 de Junho e a última para 13 de Outubro.

Os preços propostos para este pacote são desde 636€, por pessoa, em quarto duplo standard em regime de pequeno-almoço, já com taxas incluídas, para alojamento no Hotel Santa Maria Beach (Sal) e Hotel Santa Maria (Santiago). Em regime tudo incluído e soft tudo incluído o pacote tem o valor de 900€ no quatro-estrelas Hotel Oasis Belorizonte (Sal) e Hotel Oásis Atlântico Praiamar.

O pacote inclui passagem aérea em voo especial SATA Ponta Delgada / Praia / Ponta Delgada, voo doméstico Santiago / Sal / Santiago na Binter, alojamento no hotel e regime escolhidos, transferes, seguro de viagem Soltrópico Global, taxas hoteleiras, serviço e IVA. Incluem-se também taxas de aeroporto segurança e combustível e visto de entrada em Cabo Verde (obriga à inserção dos dados de passaporte até 5 dias úteis antes da data de partida).

