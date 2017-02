Soltrópico e Solférias reforçam Cabo Verde com voos extra

Os operadores turísticos Soltrópico e Solférias vão reforçar a sua oferta de lugares para Cabo Verde (Boavista e Sal) colocando quatro voos extra durante o período de 2 de Abril até 11 de Setembro.

O voo extra para a Boavista para a Primavera, em charter operado pela Privilege, com saída de Lisboa e partida ao domingo, de 2 de Abril a 21 de Maio, está a ser comercializado desde 772 euros por pessoa, em quarto duplo standard em regime de pequeno-almoço, já com taxas incluídas, no três estrelas Hotel da Boavista. Em regime tudo incluído o pacote tem o valor de 1.049 euros no quatro estrelas Hotel Royal Horizon Boavista e de 1.223 euros no cinco estrelas Iberostar Club Boavista.

No Verão, a operação extra para a Boavista, em charter operado pela Orbest, com saída do Porto e partida à segunda-feira, de 17 de Julho a 11 de Setembro, tem o valor desde 709 euros por pessoa, em quarto duplo standard em regime de pequeno-almoço, já com taxas incluídas, no três estrelas Hotel da Boavista. Em regime tudo incluído o pacote custa desde 898 euros no quatro estrelas Hotel Royal Horizon Boavista, 1.031 euros no cinco estrelas Iberostar Club Boavista, 1.004 euros no Hotel Riu Karamboa e 980 euros no Hotel Riu Touareg.

No que diz respeito ao Sal, o voo extra no Verão é operado em charter pela TAP, tem saída do Porto ao sábado, de 15 de Julho a 9 de Setembro. O pacote custa desde de 656 euros, em regime de pequeno-almoço, no Hotel Stª Maria Beach, unidade hoteleira de três estrelas, em campanha de reservas antecipada disponível até 30 de Abril. Em regime de tudo incluído, o programa oferece preços desde 995 para o quatro estrelas Oásis Belorizonte.

Em relação ao voo extra para o Sal no Verão, em charter operado pela TAP, com saída de Lisboa e partida ao sábado, de 3 de Junho a 16 de Setembro, o preço é desde de 599 euros, em regime de pequeno-almoço, no Hotel Stª Maria Beach, , em campanha de reservas antecipada disponível até 30 de Abril.

Nesta mesma operação também está programado o hotel de quatro estrelas Oásis Belorizonte desde 868 euros, em regime TI, e também a cadeia Meliá com o Melia Tortuga Beach Resort & Spa e o Hotel Sol Dunas, ambos cinco estrelas, em regime de tudo incluído, com valores que começam nos 903 euros. Ainda na categoria dos hotéis cinco estrelas, em regime de TI, para a cadeia RIU, os valores começam nos 953 euros e o Hotel Oásis Salinas Sea são desde 976 euros.

Os pacotes incluem também passagem aérea, sete noites de estadia, transfers, seguro de viagem, taxas, serviço, IVA e visto.

