Soltrópico anuncia ofertas para verão no sal com voos orbest do porto

O operador turístico Soltrópico está a comercializar programas para as férias de Verão na Ilha do Sal, com voos contratados à Orbest em parceria com o operador Solférias, à saída do Porto aos Domingos, de 4 de Junho a 1 de Outubro, em A320.

Os pacotes, em venda antecipada até 30 de Abril, incluem voos de ida e volta, taxas, transferes, seguro, visto e sete noites de alojamento.

As ofertas estão no mercado a partir de 649 euros por pessoa em quarto duplo, na opção em regime de alojamento e pequeno-almoço (APA) no Hotel Santa Maria Beach.

Outras opções em APA são os pacotes com os hotéis Pontão, desde 765 euros, Odjo d’Água, desde 841 euros, Morabeza, a partir de 951 euros, e Oásis Salinas Sea, desde 853 euros.

Com alojamento em regime de tudo incluído (TI), o operador Soltrópico propõe pacotes a paritr de 864 euros, na opção com o Oásis Belorizonte.

Outras opções em TI são os pacotes com os hotéis Sol Dunas, desde 951 euros, Riu Funaná, desde 1.001 euros, Oásis Salinas Sea, desde 1.023 euros, Meliá Dunas Beach Resort, a partir de 1.021 euros, Riu Palace, a partir de 1.091 euros, Meliá Llana Beach, a partir de 1.238 euros, e Meliá Tortuga Beach Resort, desde 1.266 euros.

Presstur