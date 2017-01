Solférias e Soltrópico já vendem Verão na Boa Vista

Os operadores turísticos Solférias e Soltrópico já estão a promover as suas ofertas para as férias de Verão na ilha cabo-verdiana da Boavista, com voos TAP de Lisboa aos Sábados de 29 de Abril a 21 de Outubro.

Para reservas até 31 de Março, os programas estão no mercado a partir de 649 euros por pessoa em quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço (APA) e desde 835 euros em regime de tudo incluído (TI).

Os pacotes incluem voos TAP de ida e volta à saída de Lisboa, com transporte de dois volumes de bagagem até 23kg, sete noites de alojamento, transferes, seguro de viagem e cobertura adicional T3C, visto para dados de passaporte enviados até cinco dias úteis antes do início da viagem e taxas de aeroporto segurança e combustível.

Os preços não incluem a taxa turística, de dois euros por pessoa, por noite, aplicável a maiores de 16 anos.

Presstur