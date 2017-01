Sindicalista : Com este Código Laboral o futuro dos trabalhadores cabo-verdianos é sombrio

O presidente do Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo (SICOTUR), na ilha do Sal, Mário Correia acautelou hoje que a permanecer as alterações do Código Laboral o futuro dos trabalhadores cabo-verdianos “é sombrio”.

Mário Correia fez essas considerações em declarações em exclusivo à Inforpress a propósito da situação laboral no país, já no reinado do novo Governo.

O sindicalista para quem ainda é cedo fazer um prognóstico consistente, uma vez que o executivo de Ulisses Correia e Silva está há menos que um ano no poder, adelgaça, todavia, que, se se mantiver a mesma lei do trabalho não haverá melhorias.

“Não temos ainda razões para dizer que vai ser bom ou mau. Mas entendemos que algo de bom deve acontecer. De todo o modo, se mantivermos com a mesma lei do trabalho que temos neste momento, obviamente que não haverá melhorias, porque tudo gira à vota daquilo que determina a lei”, observou.

Explica que as alterações à lei – já em vigor -, são profundas e condicionam “sobremaneira” os direitos dos trabalhadores.

“Por conseguinte, se este Governo poder alterá-las, novamente, repondo os direitos dos trabalhadores que foram retirados com base nestas alterações, tudo bem… mas caso contrário, a situação será a mesma”, preveniu, observando, por exemplo, que o Código Laboral sempre prevê contratos a prazo, normas, mas falta o seguimento da aplicação dos mesmos lá onde são permitidos.

“Não há este seguimento. E, um problema muito importante, pela negativa, é a liberdade das entidades empregadoras poderem manter um trabalhador ou não, independentemente se são contratos a prazo ou por tempo indeterminado.

E nesta matéria a própria Constituição da República dá essa liberdade… o que é mau porque favorece medidas outras para interromper o exercício da actividade profissional de um determinado trabalhador”, sentenciou.

Segundo o sindicalista o problema maior gira à volta dos contratos a prazo, agravando-se a situação com a redução das indemnizações.

“Portanto, as indemnizações pelo despedimento sem justa causa para os trabalhadores contratados a partir de 01 de Janeiro de 1994 reduziram cerca de um terço, ou seja, passaram de dois meses de retribuição para 40 dias de remuneração de base. São dois agravantes ao mesmo tempo”, observou.

O sindicalista afirma que esta prática já começou a resultar “esquemas”, com empresas a modificar os contratos, introduzindo valores diferenciados entre retribuições e componentes de salários até atingir um determinado montante.

“Aqui a situação é preocupante porque em relação aos contratos a prazo em que a liberdade do rompimento do vínculo é muito mais facilitado, naturalmente, mas os trabalhadores nestas condições ficaram com uma situação muito mais fragilizada”, notou.

Enunciando ainda outras situações “preocupantes”, conforme disse, dentro do campo da alteração laboral, Mário Correia conclui dizendo que perante o panorama as “esperanças são poucas”.

