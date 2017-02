Santo Antão: Transformação de resíduos plásticos em azulejos apresentado no Paul

O projeto de transformação de resíduos plásticos em azulejos, da ativista social Maria Teresa Segredo, foi ontem apresentado, na cidade das Pombas, Paul, numa cerimónia que a promotora designou de “lançamento da primeira pedra” do projeto.

Foi o momento da fabricação do primeiro azulejo com a utilização de equipamentos de demonstração tendo em conta que os equipamentos próprios do projeto do Paul ainda não chegaram à ilha de Santo Antão.

Maria Tereza Segredo disse à Inforpress que a opção foi avançar para a criação de uma microempresa para aproveitar a disponibilidade da parte holandesa com vista à implementação desse projeto já que outra opção qualquer levaria muito tempo e corria o risco de perder a oportunidade.

Daí que a transformação de resíduos plásticos em azulejos, no Paul, não nasce como um projeto social mas como um projeto privado e comercial que terá de fazer estudos de mercado e viabilidade económica para ver a capacidade competitiva dos novos azulejos no mercado cabo-verdiano.

Quem parece ganhar, à partida, com a implementação deste projeto, é o meio ambiente que deixará de ser agredida com a proliferação de garrafas de plástico tendo em conta que esses constituem a matéria-prima para a fabricação dos azulejos.

“O que mais me chamou a atenção é a componente ambiental já que tirar o plástico do ambiente é um desafio mundial” disse o vereador da Câmara Municipal do Paul, José Cruz, substituto do presidente da Câmara, manifestando abertura da edilidade para ajudar no que for possível assim que for abordada acerca do assunto, “o que ainda não aconteceu”.

A técnica holandesa, Charlot Boonekamp, explicou o processo e chamou a atenção para o facto de que “só as garrafas ‘pet’ servem para a fabricação de azulejos” pelo que estão excluídas, pelo menos com a tecnologia apresentada, as garrafas de óleo e os sacos de plástico.

Maria Teresa Segredo disse que o projeto deverá utilizar energia fotovoltaica e vai gerar cerca de 10 postos de trabalho.

A promotora da iniciativa avançou que a inauguração da fábrica terá lugar no mês de Junho, por ocasião da festa de Santo António das Pombas de quem é devota.

SAPO c/Inforpress