Santo Antão: Tarrafal de Monte Trigo entra na rota do turismo e assume-se como destino de investimentos

Tarrafal de Monte Trigo, em Santo Antão, que já faz parte da rota do turismo nacional, pode se assumir, agora, como destino de investimentos turísticos, a avaliar pelo interesse de alguns investidores estrangeiros em realizar projectos nessa localidade.

Empresários de diferentes nacionalidades, designadamente portuguesa, alemã, italiana e britânica, têm procurado, nos últimos anos, as autoridades municipais, manifestando o interesse em investir no Tarrafal de Monte Trigo, pelo”grande potencial económico”, do ponto de vista do turismo, da pesca e da agricultura, que essa localidade apresenta.

A Câmara Municipal do Porto Novo confirmou o facto de um grupo de empresários estrangeiros, que opera no turismo da natureza, ter já apresentado à edilidade um projecto de criação, no Tarrafal de Monte Trigo, de um centro de promoção de actividades ao ar livre.

Esses empresários, proprietários da empresa Afrikadventures – Turismo de Natureza, já apresentaram às autoridades municipais o projecto, que consiste na montagem de um centro de actividades ao ar livre no Tarrafal de Monte Trigo, que se dedicará à promoção de desportos náuticos e de outras actividades de lazer ligadas à natureza.

Segundo a edilidade porto-novense, numa primeira fase, o projecto prevê um investimento de cerca de 300 mil euros (aproximadamente 33 mil contos), que poderá gerar cerca de 20 postos de trabalho directos, permitindo ainda a dinamização da economia local, com o consumo de produtos locais, a nível da agricultura e da pesca.

Também, um grupo de empresários portugueses pretende apostar nos desportos náuticos no Tarrafal de Monte Trigo, actividade que começa a dar os primeiros passos nessa zona turística.

Os operadores turísticos locais têm estado, entretanto, a reivindicar alguns equipamentos de apoio ao turismo, nomeadamente a conclusão da estrada para essa localidade, a requalificação da baia do Tarrafal e a montagem de um caís flutuante nessa mesma baia.

Tarrafal de Monte Trigo tem sido procurado, igualmente, por empresários alemãs, que já manifestaram o desejo de construir nessa localidade uma unidade hoteleira (bangalós), projecto na forja já alguns anos e que foi já apresentado à Câmara Municipal do Porto Novo.

O executivo camarário já prometeu “todo o engajamento” para que os projectos avancem, tendo em conta o impacto que vão ter na dinamização da economia do Tarrafal de Monte Trigo e do município do Porto Novo, no seu todo.

O facto de investidores estrangeiros estarem a procurar Porto Novo para investir surge como consequência das acções de promoção deste concelho como destino de investimentos, sobretudo no domínio do turismo, levadas a cabo pela edilidade.

Na forja pode estar, também, a construção de um hotel/escola na cidade do Porto Novo, investimento também de proveniência alemã.

Para este ano, a autarquia porto-novense pretende reforçar as acções de promoção do concelho como destino turístico e de investimentos, prometendo investir mais de seis mil contos no turismo (construção de miradouros, sinalização dos percursos).

O próprio Governo atribui “muita importância” ao Tarrafal de Monte Trigo, pelo seu potencial económico, mas também por ser uma zonaecológica, que dispõe de “muitas vantagens ambientais”, segundo a ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.

Daí, o “compromisso” já assumido pelo executivo cabo-verdiano em concluir a estrada de acesso a Tarrafal de Monte Trigo, projecto a rondar os 240 mil contos e consiste na construção de 12 quilómetros de via.

Inforpress