Santantonense Pedro Santos Silva vence primeiro prémio Literário Infanto-Juvenil Orlanda Amarílis

O escritor Pedro Santos Silva, natural de Santo Antão, é o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Infanto-Juvenil Orlanda Amarílis 2016, com a obra inédita “A História do Peixe Arporão”. O prémio é um diploma e o montante de 200 mil escudos.

A obra premiada tratar-se da história de um peixe que nasceu na zona da Ponta do Sol, Santo Antão, e que depois do crescimento, a mãe achou que devia mostrar-lhe os sítios do mar da ilha, mas por causa do ataque de um tubarão perderam-se e passaram muito tempo sem se encontrarem. Contudo, vão se encontrar, no fim, em Aguada de Janela, no Paul.

Em declarações à imprensa, o vencedor do prémio que era para ser entregue em Dezembro passado, mostrou-se satisfeito com o que designou de “reconhecimento” do que tem feito até agora, após participar em outros concursos. Diz ter na gaveta outras obras que vão da poesia a contos e romances.

Para além do anúncio oficial do vencedor e entrega do prémio, o acto serviu ainda para o anúncio da 2ª edição do Prémio Orlanda Amarílis e do Livro do Ano Mário Fonseca, cujo concurso vai estar aberto até Junho deste ano.

Para a primeira edição do Prémio Literário Infanto-Juvenil Orlanda Amarílis 2016, candidataram-se 20 obras, numa iniciativa da Academia Cabo-verdiana de Letras em parceria com Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Biblioteca Nacional.