Santa Catarina/Fogo: Câmara programa encontro alargado com população de Chã para delinear intervenções

A Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo perspectiva para domingo, 15, a realização em Chã das Caldeiras de um encontro com a população local e participação de membros do Governo para delinear intervenções em prol da comunidade.

Esta decisão saiu do encontro realizado quarta-feira na cidade de São Filipe entre os três presidentes das Câmaras Municipais da ilha para analisar o “draft” zero do protocolo a ser celebrado entre as câmaras e o Governo, transferindo o processo relacionado com Chã das Caldeiras, para a edilidade de Santa Catarina, coadjuvada pelas congéneres dos Mosteiros e de São Filipe.

Alberto Nunes, edil de Santa Catarina disse à Inforpress que contactos estão a ser estabelecidos com os membros do Governo com responsabilidade no dossiê Chã das Caldeiras, nomeadamente os ministros da Agricultura e Ambiente e de Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Gilberto Silva e Eunice Silva, respectivamente, para a participação no encontro com os autarcas no sábado e no domingo com a população de Chã das Caldeiras.

As câmaras vão encaminhar propostas para melhoria do protocolo a ser celebrado, nomeadamente a questão de concentração de recursos numa única instituição evitando gastos desnecessários.

O edil de Santa Catarina que elegeu 2017 como o ano para resolver todas as questões relacionadas com Chã das Caldeiras, disse que uma das situações que preocupa a edilidade e que urge resolver, prende-se com a construção desenfreada e indisciplinada na Caldeira.

Inforpress