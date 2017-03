Sal lidera emprego no sector hoteleiro

De acordo com dados do INE, em finais de 2016, os estabelecimentos hoteleiros inventariados empregavam cerca de 7.742 pessoas, o que corresponde a um acréscimo de 20,5% em relação ao ano 2015.

Desses 7.742 trabalhadores, a ilha do Sal continua a ser a ilha com maioria do pessoal empregado nos estabelecimentos de alojamento turístico.

Cerca de 53 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha. Boa Vista vem em segundo com 24,7%, seguida de Santiago com 10,6% da mão de obra turística dos hotéis.

Os hotéis continuam assim a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 84,2% do total do pessoal. Seguem-se as pensões e as residenciais, com respetivamente, 4,6% e 4,2%.

