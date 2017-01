Sal: ETAR de Santa Maria deverá entrar em completo funcionamento a partir de Abril

A Estação de Tratamento das Águas Residuais (ETAR) de Santa Maria deverá entrar em completo funcionamento a partir de Abril, encontrando-se uma equipa do MCA-Cabo Verde II e do MCC, no Sal, para verificar o andamento das obras.

Segundo Joana Brito, directora adjunta do MCC, as obras de operacionalização da ETAR estão na fase experimental de funcionamento desde Dezembro do ano passado devendo ser entregues no mês de Março e entrar formalmente em funcionamento, com ligações domiciliárias, ao Complexo Educativo de Santa Maria, no mês de Abril.

Quanto ao cheiro nauseabundo que vem da infra-estrutura, a responsável explica que segundo informações de que dispõe deve-se ao estádio ainda experimental de interligação entre as duas Etares, isto é, com a das Águas de Ponta Preta (APP) o que virá, entretanto, a desaparecer com o aprimoramento do processo.

“É realmente uma grande satisfação ver esta ETAR finalmente a funcionar”, manifestou.

A ETAR de Santa Maria que vai beneficiar perto de cinco mil famílias compõe uma rede de drenagem com uma extensão de 10km, incluindo caixas colectoras secundárias e primárias, estação de bombagem, estação de tratamento concebida para o tratamento biológico “Lama Activadas”, ocupando uma área total de 4.000m2, entre outros aparelhamentos.

Trata-se de uma infra-estrutura de Saneamento construída pelo Governo de Cabo Verde no âmbito do “Projecto de Água e Saneamento das ilhas do Sal e Boa Vista.

Implementadas no quadro do Fundo de Água e Saneamento (FASA), do II Compacto do Millennium Challenge Account (MCA–CV II), estas obras, orçadas, na altura, em 148.935.372 escudos foram concluídas em 2008, mas por razões de diversa ordem o sistema não entrou em funcionamento, ficando paradas há cerca de sete anos.

Recorde-se que, a ETAR de Santa Maria passou do Estado para o domínio do Município do Sal, há algum tempo.

Inforpress