Sal acolhe workshop sobre mecanismos e oportunidades de financiamento para o sector privado

Este workshop está integrado no quadro da missão que o Afreximbank está a levar a cabo em Cabo Verde e será uma oportunidade dos investidores e empresários poderem perceber de perto como funciona o acesso ao financiamento do Banco Africano de Importação e Exportação (Afreximbank).

Estabelecido em Abuja, na Nigéria em 1993 pelos governos africanos, investidores privados e institucionais africanos, instituições financeiras não-africanas e investidores privados, o Afreximbank visa financiar, promover e expandir o comércio intra e extra-africano.

O evento que decorre a partir das 9h00 num dos hotéis de Santa Maria, será presidido pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia e contará com a presença de Luís Aguiar, administrador executivo da Cabo Verde TradeInvest.

De sublinhar que se trata do terceiro workshop que a Cabo Verde TradeInvest e o Ministério das Finanças promovem no quadro de acesso a financiamento, tendo sido um com a International Financ Corporation (IFC) e a Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), en Janeiro e mais recentemente com o Banco Europeu dos Investimentos (BEI), no passado mês de Março.

GC