Retrospectiva 2016: Os 10 assuntos mais falados na rede social de Cabo Verde

2016, em vias de findar, como não podia deixar de ser, foi um ano carregado de acontecimentos. Eleições, conquistas, tragédias, entre vários outros factos ilustram o ano marcado, constituindo os assuntos mais abordados nas mais diversas redes e plataformas.

1º – Monte Tchota – O massacre de Monte Tchota, em Abril, foi o assunto mais falado tanto na imprensa nacional, como na comunidade virtual cabo-verdiana, em 2016. O caso que parou o país e a diáspora deu um grande “up” no número de visitas aos sites noticiosos cabo-verdianos. É que todos queriam saber, a par e passo, tudo sobre este crime, sem procedentes, que vitimou 11 pessoas.

2º – Eleições – 2016 fica marcado pela realização de eleições legislativas e autárquicas, em que o MpD saiu vencedor e, ainda, pelas presidenciais, vencidas por Jorge Carlos Fonseca, apoiado por esse mesmo partido. Como sempre, não faltaram comentários às notícias, partilhas e debates entre pessoas de diferentes idades e classes sociais. Foi o ano em que a política esteve muito presente no ambiente de convívio do cabo-verdiano.

3º – Violência Social – A criminalidade, desde os pequenos furtos aos vários casos de homicídios, dominou, igualmente, as atenções em 2016. Houve quase todos os dias, nos jornais online, notícias que davam conta de algum caso no país, sobretudo na cidade da Praia. Já nos comentários dos cidadãos, não faltaram gritos de socorro. Por sua vez, o Governo avançou com medidas urgentes para conter o insegurança, que, pelos vistos, surtiu algum feito. As mesmas foram também alvo de críticas, principalmente dos amantes da noite, que viram a ser estabelecidos horários para o encerramento dos estabelecimentos nocturnos, e dos policias, por causa das sobrecargas de trabalho.

4º – Mexidas na função pública – Com a substituição do partido do Governo, o país assistiu ao que se pode chamar de um grande “tira e põe” na função pública. Os novos ocupantes do Palácio da Várzea, Ulisses Correia e a sua equipa, chamaram a isto de “despartidarização” da máquina pública. Mas não faltaram críticas das redes sociais. É que, segundo deixaram transparecer os insatisfeitos, o MpD estava a tirar os afectos aos PAICV para no lugar meter seus “boys” e “girls”. Enfim, um mais do mesmo.

5º – Boeing retido em Holanda – Ainda no primeiro trimestre de 2016, o Boeing 737-800 da TACV foi arrestado no aeroporto de Roterdão, por dívidas à AerCap, empresa de aluguer do aparelho, que fazia a ligação entre Sal e Paris, com escala na Holanda. Arrestado, a aeronave “Imigrante” nunca mais voltou a Cabo Verde. O assunto trouxe a tona a problemática em torno da gestão da TACV.

6º – As trapalhadas de Jorge Santos – O facto de o Presidente da AN, Jorge Santos, se ter mantido em funções de “forma ilegal”, uma vez que, por imposição constitucional, deveria assumir a Presidência da República com a deslocação do Chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, ao estrangeiro, fez também furor na rede. Santos não dá o braço a torcer, chegando mesmo a afirmar que fez o que fez por convicção. O PR mantém em silêncio cúmplice, acabando por promulgar os actos praticados nessa sessão de Novembro, o Governo e a bancada do MpD batem palmas e a oposição fica a ver navios.

7º – Medalha de bronze de Gracelino Barbosa – O atleta Gracelino Barbosa conquistou a medalha de bronze nos 400 metros T20 (deficientes intelectuais) nos Jogos Paralímpicos Rio2016, a primeira de sempre do país em olimpíadas. Gracelino Barbosa terminou a prova em terceiro lugar, com o tempo de 48,55 segundos, atrás do brasileiro Daniel Martins (47,22 segundos) e do venezuelano Luís Arturo Paiva (47,83). Facto que encheu de orgulho o povo cabo-verdiano que, através das redes sociais, manifestou fortemente o seu agrado.

8º- Arranque obras ilhéu Santa Maria – As obras do Cape Verde Integrated Resort & Casino, que promete ser o investimento que vai mudar radicalmente o rosto, a vida, a economia da cidade da Praia e do país devem arrancaram em 2016. Acontecimento que dividiu os cabo-verdianos, uns ansiosos por ver o impacto que a infra-estrutura terá na realidade da capital e do país, outros com receio das consequências negativas que um casino poderá trazer.

9º- Sismos na Brava – Uma actividade sísmica registada em Agosto na ilha da Brava, que levou o Governo a admitir a possibilidade de uma erupção vulcânica, mereceu também a atenção dos sites de notícias e dos cabo-verdianos, espalhados no país e mundo afora, que manifestavam as suas preocupações e receios de males maiores.

10º – Regresso de Lúcio Antunes aos “Tubarões Azuis” – A Federação Cabo-Verdiana de Futebol decidiu contratar novamente Lúcio Antunes para promover as pazes entre a selecção e adeptos. O assunto mereceu grande ovação dos cabo-verdianos, que há muito manifestavam o desejo de ver o regresso deste timoneiro que em 2013 levou Cabo Verde aos quartos-de-final da CAN. Entretanto, as coisas parecem não ter começado bem. É que o primeiro desafio ditou a derrota de 2-0 em casa do Senegal e no segundo, contra o Burkina Faso, Cabo Verde somou mais uma derrota e sofreu dois golos pela primeira vez no Estádio Nacional, em Monte Vaca.

