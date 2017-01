Ranking FIFA: Cabo Verde recupera uma posição

A seleção nacional de futebol recuperou uma posição, na primeira actualização do ranking FIFA de 2017, actualizado esta quinta-feira (12). Agora com 449 pontos, os “Tubarões Azuis” são a 79a seleção no índice mundial de seleções.

A nível de África, Cabo Verde mantém a mesma classificação desde Novembro, a 19a. A seleção do Senegal (33) continua como a número do continente africano, a frente de Costa do Marfim (34), Egipto (35), Tunísia (36), Argélia (39), República Democrática do Congo (49), Nigéria (50), Burkina Faso (53), Gana (54) e Marrocos (57).

Nos PALOP, a ordem das formações não se alterou e a Guiné-Bissau lidera na posição 68, isto nas vésperas da sua primeira participação numa CAN. Cabo Verde mantém o seu segundo posto, à frente do Moçambique (106), Angola (144) e São Tomé e Príncipe (153).

No top 10 prevalece a tendência, com a seguinte ordem: Argentina, Brasil, Alemanha, Chile, Bélgica, Colombia, França, Portugal, Uruguai e Espanha.

A NAÇÃO