Presidente do PAICV quer que haja outras candidaturas à liderança do partido

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse esta quarta-feira querer que haja outras candidaturas à liderança do partido, nas as eleições directas do próximo dia 29, uma vez que tem sido muita contestada dentro da própria força política.

A líder do PAICV, que falava aos jornalistas à margem do encontro que manteve hoje com a Associação dos Taxistas, disse que os preparativos para o Congresso de 17 a 19 de Fevereiro e as directas de 29 de Janeiro estão a correr “muito bem”.

Questionada sobre a possível candidatura de Júlio Correia, Felisberto Vieira, Filomena Martins ou Arnaldo Andrade, Janira Hopffer Almada avançou que neste momento gostaria de “contribuir com o seu trabalho, dedicação e entrega”, para fortalecer o partido. estribado em “princípios e valores”, colocando o “interesse do povo cabo-verdiano em primeiro lugar”.

“O meu desejo é que haja outras candidaturas, até porque tenho sido muito contestada internamente e acho que os contestatários devem se sentir como alternativa e se apresentarem aos votos dos militantes”, afirmou, sublinhando que sempre respeitou as eleições dentro e fora do partido.

A título de exemplo, recordou que parabenizou Ulisses Correia e Silva pela vitória nas eleições de Março, na própria noite eleitoral, destacando que é preciso saber perder na política para se merecer ganhar também.

Janira Hopffer Almada revelou que até ao momento já percorreu a maioria das ilhas, esteve na diáspora cabo-verdiana, nomeadamente Portugal e EUA, para socializar as ideias com os militantes e com os cabo-verdianos em geral que “acreditam que é possível ter uma oposição forte” para que o país “continue a crescer e a desenvolver-se”, já que a sua proposta “está centralizada numa nova caminhada por um PAICV, mais forte, mas ,sobretudo, para um Cabo Verde mais justo”.

Há dois anos à frente do PAICV, adiantou que tem vindo a aclarar as motivações que a levam a se recandidatar à liderança do partido tambarina, mas também fazer uma análise do contexto político interno e externo, focalizada nos eixos que devem nortear as acções do partido para os próximos anos.

Esses eixos, segundo a responsável, tem a ver com o compromisso assumido com “Cabo Verde, com os cabo-verdianos, com o próprio partido e militantes” e dar uma “grande atenção à governação” para que o arquipélago possa “continuar a preservar um dos maiores activos dos últimos da governação do PAICV, mas sempre com atenção centrada no povo”.

Segundo a presidente, é fundamental também que o PAICV “assuma o papel de apoiar no regaste da credibilidade na política, para que as pessoas comecem a acreditar, de novo, valorizar o estar na política por missão, entrega, por compromisso com o país, mas estribado em princípios e valores”.

“O congresso acontece de 17 a 19 de Fevereiro e as directas para as eleições para presidente do partido a 29 de Janeiro, mas até ao momento não temos ainda nenhuma candidatura, mas podem ser entregues até ao dia 14 de Janeiro, segundo o calendário estabelecido pela Comissão Nacional do Jurisdição, Fiscalização do partido”, acrescentou.

Inforpress