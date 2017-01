Conforme dados avançados pelo INE, os preços da oferta turística aumentaram 11,0% no terceiro trimestre de 2016, em relação ao período homólogo.

Já no quarto trimestre de 2016, a taxa de variação homóloga registada pelo IPT foi de 7,6%, diminuindo 3,4 pontos percentuais (p.p.) face ao valor registado no trimestre anterior.

A variação trimestral observada no quarto trimestre de 2016 foi de -0,6% inferior em 7,8 p.p. ao valor registado no trimestre anterior (7,2%), reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.