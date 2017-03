Praia vai ganhar mais um “Business Hotel” de 200 quartos

A zona de Kebra Kanela, em frente ao antigo espaço Kappa, vai ganhar uma nova infraestrutura turística, com 200 quartos e 94 apartamentos, vocacionada para o turismo de negócios.

O empreendimento KK, como se vai chamar, foi apresentado no final da tarde de ontem no Palácio da Várzea, na capital, pelos seus promotores. O momento serviu ainda para a assinatura do contrato de exploração do Business Hotel, que será gerido pela Eurostar Hotels , do grupo espanhol Hotusa.

Amâncio Lopez, presidente do grupo Hotusa mostrou-se satisfeito por Cabo Verde fazer parte da estratégia de internacionalização deste grupo em África, onde já possuem também alguns hotéis, inclusive em Marrocos.

“É uma grande oportunidade poder estar em Cabo Verde que tem uma posição geoestratégia excepcional para o turismo”, disse.

Porém, Lopez fez questão de salientar que “segurança”, “infraestruturas”, sobretudo ao nível dos transportes, “a preços acessíveis” e um “estilo de vida atractivo”, com enfoque na “paz social, cultura e identidade” são pilares fundamentais para o “sucesso” de qualquer destino turístico.

Um repto que Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde tomou nota com atenção.

“Cabo Verde é um país seguro. Temos problemas de segurança urbana que estão a ser atacados fortemente, particularmente nas cidades turísticas de Sal e Boa Vista, e aqui na Praia, por razões óbvias, pelo facto de sermos a capital. Mas, nós temos que afirmar o país como seguro e estável do ponto de vista político e social, e como um país confiável. Estas são as grandes ferramentas da apresentação externa do país que temos todo o interesse que se possa afirmar no mundo de hoje”, garantiu.

Orçado em 55 milhões de euros o empreendimento foi projectado pela JS-CV, empresa que irá também construir o complexo do Business Hotel que engloba ainda uma área de 94 apartamentos além do hotel em si, de 200 quartos.

Esta nova infraestrutura estará ainda dotada de um centro de conferências com capacidade até para 1000 pessoas e uma área de serviços relacionados com o turismo de negócios, como lojas, bancos, espaços de cambio, entre outros.

Spa, restaurante, bar, lounge e uma praia semi-artificial serão outras das valências que o complexo vai disponibilizar.

Ulisses Correia e Silva acredita que o empreendimento representa “muito” para a cidade da Praia, tendo em conta que a capital se está a “orientar” para um segmento de turismo muito específico, que é o turismo de negócios e conferências.

“Precisamos deste tipo de oferta, que faça com que a cidade esteja apetrechada, não só por hotéis de cinco estrelas, mas centros de conferências e convenções para podermos insistir e trabalhar mais fortemente no marketing internacional para que Cabo Verde, e a cidade da Praia, neste particular, possa desempenhar um papel muito importante de dinamização desse segmento de turismo, que é um segmento de alto rendimento. Não é um turismo de quantidade, mas de qualidade e de pessoas que gastam”, assegurou.

Jailson Varela, director-executivo da JS-CV, avançou que já estão em curso os estudos de impacto ambiental, e que, se tudo correr bem, as obras arrancam em Novembro deste ano. A previsão é para estarem concluídas em 36 meses.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a empresa já está na disponibilidade de algum “capital próprio”, mas está a encetar contactos para financiamento do projecto.

“É um investimento muito grande que exige uma montagem financeira complexa e delicada. Neste momento já contactamos algumas instituições financeiras nacionais e internacionais e temos boas expectativas de que teremos financiamento”, concluiu Jailson Varela.

Gisela Coelho