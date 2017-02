Praia recebe IV Cimeira de Chefes do Governo de Cabo Verde e de Portugal

A cidade da Praia acolhe, esta segunda-feira, a quarta Cimeira de Chefes de Governo de Cabo Verde e de Portugal, cujo tema principal é o “Crescimento Sustentável em Segurança”, com ligação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A Cimeira, que foi instituída pelo Tratado de Amizade e Cooperação, assinado entre os dois países, em 2010, em Lisboa, tem o intuito de avaliar o estado das relações entre os dois Estados e propor medidas para a sua dinamização e diversificação, sobretudo, no eixo cooperação. “Trata-se de um palco único de diálogo político e de concertação diplomática entre Cabo Verde e Portugal”.

“As relações entre Cabo Verde e Portugal são históricas e têm sido excelentes e marcadas por uma cooperação intensa, abarcando áreas importantes como a formação de quadros, a investigação, a construção de infraestruturas, a habitação, o sector financeiro, a defesa e segurança, a construção da parceira especial com a União Europeia, entre outras”, refere um comunicado do Governo do arquipélago.

Nesta cimeira serão assinados vários instrumentos jurídicos que darão o enquadramento devidos às ações que os dois Governos pretendem levar a cabo nos próximos anos para atingir os objectivos preconizados.

O PEC – Programa Estratégico de Cooperação – é um desses instrumentos, que “irá certamente, contribuir para impulsionar ainda mais as nossas relções, nomeadamente a cooperação”.

“Este instrumento mudará, em princípio, o paradigma da cooperação com Portugal, permitindo um maior aproveitamento dos recursos, um maior alinhamento dessa cooperação com as estratégias de desenvolvimento de Cabo Verde, e, espera-se que venha a ter um maior impacto nos cidadãos – fim último da cooperação para desenvolvimento”, diz o comunicado.

O PEC está estimado em 120 milhões de euros, e abarca vários projetos de cooperação, sendo segurança, justiça, defesa, assuntos sociais, ciência e inovação, as áreas prioritárias.

Terá igualmente uma componente de ajuda orçamental e projetos para fomento do sector privado.

Outras questões de interesse mútuo serão também abordadas durante a Cimeira, designadamente, a situação da comunidade cabo-verdiana em Portugal e a situação internacional.

