Praia recebe encontro de empresários para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os PLP

A capital de Cabo Verde vai acolher entre 16 e 18 de Junho um encontro de empresários para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP).

A iniciativa vai decorrer no Pavilhão da FIC, em Achada Grande, cidade da Praia, e conta com o apoio do Conselho para Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT) e do Instituto de Promoção do Comércio e de Investimento de Macau – (IPIM), sob o lema “Promoção de oportunidades para uma cooperação económica entre a China e os Países da Língua Portuguesa”.

Entre outros parceiros, a Cabo Verde TradeInvest tem como coorganizadores o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, o Ministério da Economia e Emprego, a Câmara de Comércio e Serviços de Sotavento & Barlavento, a Amicachi (Associação de Amizade Cabo Verde – China) e a Feira Internacional de Cabo Verde (FIC).