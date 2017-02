Praia de Santa Maria entre as 25 melhores do ranking do Travellers Choice´s 2017

A Praia de Santa Maria na ilha do Sal vigora entre o ranking das 25 melhores praias do mundo.

O ranking anual da Travellers Choice´s da Tripadvisor para 2017 coloca a famosa praia de Santa Maria, na ilha do Sal, na 22ª posição do top 25 que é liderado pela Baía do Sancho, em Fernando Noronha, Brasil.

Em segundo lugar bem a conhecida Grace Bay, das ilhas Turcas e Caicos, seguida por Eagle Beach em Aruba.

E razões não faltaram aos viajantes para elegerem Santa Maria como uma das melhores: “O clima, a praia espetacular, as ondas quebrando, o peixe fresco no píer… Lembranças incríveis!”, escreve um turista.



Ngapali Beach, na Birmânia encerra o ranking da Tripadvisor, numa lista onde constam belíssimas praias de vários paraísos no mundo.