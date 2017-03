Praia acolhe seminário regional sobre as estatísticas dos preços

A cidade da Praia recebe de hoje, 13, até sexta-feira, 17, um seminário Regional sobre as Estatísticas dos Preços.

O seminário é organizado pela AFRITAC Oeste do FMI, em parceria com o INE, e arranca esta segunda-feira,13, num dos hotéis da capital.

A sessão de abertura será presidida pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia.

De acordo com informações avançadas pelo INE, o seminário irá abordar a compilação de estatísticas de preços e contará com a participação de vinte colaboradores dos Institutos Nacionais de Estatísticas de seis países da África Ocidental (Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Libéria, Nigéria e Serra Leoa).

O seminário será conduzido pelo Centro de Assistência Técnica Regional AFRITAC Oeste do FMI e do Projecto Iniciativa de Divulgação de Dados Melhorada 2 (EDDI2), e é financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID).

O desenvolvimento de capacidades para a melhoraria da compilação de estatísticas de preços, com ênfase na fixação de preços representativos para os índices de preços no consumidor e no produtor, serão alguns dos temas em destaque.

O seminário irá ainda se debruçar sobre as necessidades de assistência técnica, os objetivos e os resultados do projeto EDDI2 (projeto que apoia países na divulgação e melhoria de dados).

