Praia acolhe a reunião para a criação da Rede Cabo-verdiana das Cidades Educadoras

A Cidade da Praia vai acolher no mês de Fevereiro uma reunião da Rede das Cidades Educadoras, visando a criação de uma Rede Cabo-verdiana de Cidades Educadoras.

A reunião, segundo informações avançadas no site da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), tem como objectivo a criação de uma rede de educadores, um instrumento considerado “importante” para consagrar a língua portuguesa como um dos idiomas oficiais na Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE).

Com o aumento da filiação das Cidades Educadores que falam português na AICE, o idioma será reconhecido como uma das línguas oficiais a par do castelhano, francês e inglês nos encontros internacionais, previstos para finais de Março, na Catalunha.

Refira-se que, a UCCLA formalizou, a 30 de Janeiro de 2016, na Cidade da Praia, a criação das Cidades Educadoras Lusófonas, com a assinatura de um protocolo com vários municípios cabo-verdianos e portugueses.

O acto aconteceu num encontro que visava também a sensibilização das cidades cabo-verdianas para integraram a Associação Internacional das Cidades Educadoras, que já é integrada pelas cidades de Lisboa, Torres Vedras, Praia e Maputo.

A Associação Internacional das Cidades Educadoras é uma rede que engloba cerca de 350 cidades, de cinco continentes e que rege pelos princípios que integram a Carta de Barcelona, revista em Novembro de 2004.

As cidades educadoras, segundo a mesma fonte, são todas aquelas que assumem, coerentemente, o imenso potencial que o seu património histórico, cultural, institucional, de recursos de diversa índole, eventos e projectos lhes proporciona, transformando-os em capital educativo para todos os habitantes.

A Associação Internacional das Cidades Educadoras começou como um movimento, em 1990, por ocasião do Primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, onde um grupo de cidades representadas por seus governos locais levantou o objectivo comum de trabalhar juntos em projectos e actividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de acordo com a carta aprovada de Cidades Educadoras.

Mais tarde, em 1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso da Associação Internacional de Bolonha com missões que visam promover o cumprimento dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, promoção de colaborações e acções concretas entre as cidades, participação e cooperação activa em projectos e intercâmbios de experiências com grupos e instituições com interesses comuns.

Os princípios das Cidades Educadoras são os de trabalhar a escola como espaço comunitário, trabalhar a cidade como grande espaço educador, aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas, valorizar o aprendizado vivencial e priorizar a formação desses valores.

A Associação Internacional de Cidades Educadoras, com sede em Barcelona, é responsável pelo suporte e monitoramento das cidades educadoras, fazendo a adesão das novas cidades, divulgando as experiências, entre outros.

O XIV Congresso Internacional de Cidades Educadoras foi realizado em Junho de 2016, na cidade de Rosário, Argentina, sob o lema “Os territórios da convivência nas cidades”, visando a construção de cidades mais justas, que estimulem a solidariedade e respeitem a diversidade, valorizando a igualdade de oportunidades e a integração social como princípios que possibilitem essa construção.

