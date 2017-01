PR incentiva continuação da luta contra insegurança, violação de menores e uso abusivo do álcool

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, incentivou hoje as autoridades a continuar, no novo ano, a luta contra a insegurança, os delitos sexuais contra os menores e o uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Na sua habitual mensagem de final de ano, Jorge Carlos Fonseca sugeriu também o aumento do interesse e do prazer para a leitura.

O chefe de Estado mostrou a sua satisfação com as medidas de inclusão e disponibilidade do Governo em colocar à disposição das câmaras municipais recursos que lhes permitam desempenhar melhor as suas actividades junto das comunidades, das pessoas.

Uma política que, conforme salientou, vai ao encontro daquilo que sempre defendeu.

“Com meios de origens diversas, os municípios passarão a ter melhores condições de trabalho. Tudo ao encontro do que sempre defendi: uma boa parte do modo de actuação dos Estados modernos passa pela eficiência do seu poder local, por natureza mais próximo das populações e por uma política da Administração Pública desburocratizada, desconcentrada e descentralizada”, referiu.

“O caminho a percorrer é, sem dúvida, muito longo e, por vezes, bastante complexo. Neste quadro, medidas que podem indiciar mudanças de rumo, como as recentemente enunciadas relativamente ao poder local e à inclusão de pessoas com deficiência, devem merecer realce”, acrescentou.

Contudo, insistiu na necessidade de se encontrar formas de aprofundar o processo e, sobretudo, de intensificar a discriminação positiva em benefício dos municípios com menor capacidade para gerar recursos.

Na sua mensagem, Jorge Carlos Fonseca recordou os bons e maus momentos registados no país ano longo ano de 2016.

Do lado negativo destacou a tragédia de Monte Tchota, a persistência do quadro exclusão social e do desemprego, que segundo adiantou “não conheceram evoluções assinaláveis”, bem como os níveis de insegurança que “não se reduziram significativamente”.

O ano de 2016, segundo o chefe de Estado, ficou ainda marcado pela “tristeza” e pelo “vazio” deixados pelo desaparecimento de António Mascarenhas Monteiro, primeiro Presidente da República da democracia cabo-verdiana.

“Apesar dos pesares”, salientou, Cabo Verde e os cabo-verdianos “continuaram a brilhar” em diferentes áreas.

Neste sentido, destacou a “grande vitória” que consistiu na declaração, pela OMS, de Cabo Verde como país livre da poliomielite, e os importantes resultados a nível da cultura e, particularmente, do desporto”.

“Neste importante sector, os cabo-verdianos regozijaram-se com a boa prestação dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e uma actuação de grande nível nas competições paralímpicas, com a conquista da medalha de bronze por Gracelino Barbosa, na prova dos quatrocentos metros. Não obstante, a grande proeza, que elevou bem alto o nome do nosso país, foi a realizada pelo jovem Marciel (Matchu) Lopes que, na modalidade de kitesurf, alcandorou-se à condição de campeão mundial” precisou.

Jorge Carlos Fonseca terminou a sua mensagem desejando a todos os cabo-verdianos, no país e no exterior, bem como a todos os amigos que em Cabo Verde e no mundo contribuem para o desenvolvimento do arquipélago, as maiores venturas em 2017.

Inforpress