Portugal: homem é apanhado com mais de 100 bolotas de droga

Um homem de 39 anos foi detido, na passada quarta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por tráfico de estupefacientes.

O passageiro do voo proveniente do Brasil foi transferido para o hospital de São Jose, onde foi submetido a um exame para confirmar a presença de estupefacientes. Tinha cerca de 119 bolotas de cocaína dentro do organismo.

O suspeito foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

SOL