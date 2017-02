Portugal empenhado em reforçar mobilidade no espaço CPLP

O primeiro-ministro de Portugal António Costa, afirmou que o governo português está empenhado abrir o espaço da CPLP a todos os cidadãos, que têm o português como língua oficial, do Brasil a Timor Leste.

“Um trabalho que vai ser feito em conjunto com os Estados membros, para a sua concretização”, reiterou António Costa no encerramento da IV Cimeira Cabo Verde – Portugal, que aconteceu na cidade da Praia.

O Primeiro-ministro de Portugal lembrou ainda que Cabo Verde vai assumir, no próximo ano, a presidência rotativa da CPLP, momento pelo qual pode contar com o engajamento do seu governo, para um maior dinamismo da comunidade.

Em relação às intenções do governo de Cabo Verde para a abertura das suas fronteiras, à semelhança do que acontece no espaço Schengen, António Costa diz que Portugal apoia a iniciativa e está na linha de frente no estreitamento das relações com a União Europeia.

“Desde o pequeno diálogo, passando para a Parceria Estratégica, o Acordo em matéria de vistos, Cabo Verde pode contar sempre com o apoio de Portugal, no estreitamento das relações com a União Europeia”, assegurou o Chefe do governo português.

A NAÇÃO