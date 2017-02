Portugal disponibiliza 120 ME a Cabo Verde em novo programa de cooperação

Portugal vai disponibilizar 120 milhões de euros a Cabo Verde ao abrigo do novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2017- 2021, que será assinado segunda-feira, na cidade da Praia, durante a cimeira entre os dois países.

“Globalmente, o PEC 2017 – 2021 foi dotado de um envelope financeiro indicativo no valor de 120 milhões de euros”, disse à agência Lusa a embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva.

Educação, língua e cultura, ciência e inovação, segurança, saúde e assuntos sociais, energia, ambiente e alterações climáticas constam do leque de prioridades do novo programa que, segundo Helena Paiva, “serve uma lógica de continuidade” e assume o compromisso “de garantir a consolidação de sectores determinantes no desenvolvimento de Cabo Verde”.

LUSA