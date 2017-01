Portugal: Associação Maense nega que estudantes cabo-verdianos estejam a passar fome na Guarda

Em causa está uma reportagem da Rádio Renascença que dá conta que quase todos os 187 alunos de Cabo Verde e de mais países dos PALOP do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vivem situações de carência.

Segundo os responsáveis da Cáritas, que acompanham cerca de 20 estudantes africanos, estes são enganados com uma falsa realidade. A instituição critica a “ilusão” alimentada pelo Instituto Politécnico da Guarda, que, na mesma reportagem, rejeita críticas e responsabiliza sistema de bolsas.

Por sua vez, a Associação Maense em Portugal, enquanto um dos parceiros do IPG, que intermedeia todo o processo de colocação dos jovens cabo-verdianos, nega que haja estudantes oriundos de Cabo Verde a passar fome naquela região do centro de Portugal.

O presidente desta associação, Carlos Frederico, diz ainda que neste processo “ninguém engana ninguém”. “Tudo é tratado com a maior lealdade e transparência possível. Temos o cuidado de alertar os estudantes que se trata de vagas para estudos e não de bolsas”, completa.

“Ao afirmarem que os estudantes estão a passar fome, não tiveram o cuidado de dizer, quem e donde são os estudantes. Afirmo com o conhecimento da causa que não há nenhum estudante cabo-verdiano colocado no IPG a passar fome” Carlos Frederico.

Frederico diz ainda conhecer a realidade dos estudantes colocados pela associação que preside. “A primeira preocupação nossa é a de criar um núcleo da AMP em todas as cidades onde colocamos estudantes, com três representantes que fazem a ponte com a Direcção e os próprios alunos entram em contacto directo comigo quando for necessário”, acrescenta.

Este responsável associativo reconhece que um ou outro possa estar a passar por problemas financeiros, visto que muitos nunca chegam a receber o dinheiro da bolsa prometida pelas câmaras municipais e nem o subsidio por parte de quem assinou o termo de responsabilidade. Mas, diz, a AMP, “tem contado com a colaboração do IPG”.

“Só para dar um exemplo, a cantina do IPG doa gratuitamente toda a sobra das refeições para os mesmos levarem para casa. Também nenhum estudante fica sem se matricular no ano seguinte por ter propinas em atraso. A todos são dados a possibilidade de propor um plano de pagamento”, finaliza Frederico.

A NAÇÃO