Porto Novo: Edilidade admite dificuldades para estancar dívidas com APN na ordem dos 140 mil contos

“Problemas de vária ordem” como o défice tarifário e as perdas na rede, têm impedido a edilidade portonovense de estancar as dívidas com Águas do Porto Novo (APN), que, neste momento, andam à volta dos 140 mil contos.

Quem o admite é o presidente da câmara municipal, Aníbal Fonseca, que informou que o défice tarifário ronda, nesta altura, cerca de dois mil contos mensais, enquanto que as perdas na rede, já obsoleta, estimam-se em 45 por cento (%).

“Nestas condições, não é possível estancar as dívidas com a APN. Há problemas de vária ordem. Há o défice tarifário, que anda à volta dos dois mil contos mensais, que deve ser resolvido pela regulação. Há perdas na rede, que não é boa, na ordem dos 45 por cento (%)”, explicou o autarca portonovense, “preocupado” com as dívidas acumuladas com a APN, decorrentes do fornecimento de água dessalinizada à cidade do Porto Novo, desde 2008.

Existe, porém, “uma via de negociação importante” com a APN que, conforme o edil do Porto Novo, poderá levar à redução das dívidas, em cerca de 50 mil contos.

A Câmara Municipal do Porto Novo e o Governo, através do Ministério da Economia, têm em curso negociações com vista ao encontro de contas, que consiste na concessão ao executivo, por parte da edilidade portonovense, da rede eléctrica, que liga Ponte Sul e Tarrafal de Monte Trigo e, em contrapartida, as dívidas da edilidade com a APN poderão reduzir-se em cerca de 35 por cento (%).

Há ainda a possibilidade do custo de água dessalinizada, considerado “elevado” baixar no Porto Novo, explicou Aníbal Fonseca.

As dívidas da autarquia com APN já levaram, por algumas vezes, o corte no fornecimento de água às populações.

A última vez em que a administração da APN decidiu interromper o abastecimento de água à cidade do Porto Novo aconteceu em Agosto de 2015, quando esta urbe passou vários dias privada do líquido precioso.

A APN, que resultou de uma parceria público-privada, envolvendo o Governo de Cabo Verde, o município do Porto Novo e Águas da Ponta Preta (Sal), está a discutir com a edilidade portonovense a possibilidade de assumir, além de produção, também a distribuição até agora a cargo do Serviço Autónomo de Água.

A água é produzida pela APN e fornecida ao município, através do Serviço Autónomo de Água, que procede, por sua vez, à sua distribuição e comercialização juntos dos consumidores.

