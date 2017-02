Polícia Nacional deve continuar acutilante para travar entrada de armas no país – ministro

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que “quase todos os dias” apreendem-se armas na ilha de Santiago e que a polícia deve continuar acutilante no sentido de travar a entrada de armas no país.

Paulo Rocha fez esta afirmação, em declarações à imprensa, no final de uma vista aos serviços descentralizados do seu ministério no município de Santa Catarina, nomadamente o Comando Regional da Policia Nacional e esquadras, os serviços da Protecção Civil e bombeiros municipais e os serviços da Direcção-geral dos Transportes Rodoviários.

Por ocasiões das festas de romaria sempre a PN é chamada a intervir em casos de tiroteios em algumas localidades do interior de Santa Catarina, mas recentemente o último caso ocorreu na praça da cidade de Assomada, em que durante o dia com uma vitima mortal.

A circulação de armas em Santa Catarina tem preocupado a população, que pede mais agentes no terreno e um maior controlo na entrada de armas.

Sem entrar em pormenores, o ministro assegurou que há uma estratégia de controlo de entrada de armas e de munições no país e que localmente a PN desenvolve um conjunto de actividades, visando a sua apreensão.

“Quase todos os dias aprende-se armas em Santiago e é a polícia que deve continuar a ser acutilante no sentido de fazer maior número de apreensão e de suster a entrada de munições no país. No detalhe não vou dizer, porque isto já não fica bem, senão perdemos a oportunidade”, salientou.

Em relação ao reforço do efectivo para a região, informou que se está num processo de concurso e no meio do ano haverá uma nova corporação cujos agentes serão distribuídos de acordo com as necessidades de cada região.

Durante a sua visita, Paulo Rocha esteve acompanhado do director nacional da PN, da directora geral dos Transportes Rodoviários e do presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros e reuniu-se ainda o presidente da câmara de Santa Catarina, José Alves.

Neste encontro de trabalho, informou, foi abordada o reforço da parceria entre o poder central e local, e ainda um conjunto de ideias visando o reforça da fiscalização do trânsito.

Inforpress