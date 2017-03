Polícia de Cabo Verde anuncia greve de três dias caso Governo não satisfaça reivindicações

Os agentes da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde vão realizar uma greve de três dias no final do mês, seguida de uma manifestação, caso o Governo não satisfaça as suas reivindicações, anunciou esta sexta-feira fonte sindical.

O anúncio foi feito à imprensa, na cidade da Praia, pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), José Manuel Barbosa, indicando que a paralisação foi marcada para os dias 30 e 31 de março e 1 de abril próximo. O sindicalista indicou que em causa estão reivindicações relacionadas com o aumento do salário, promoções, progressões e reclassificações, redução da carga horária, regulamento de trabalho e as promessas ainda não cumpridas pelo atual Governo.

“A diplomacia está a falhar por parte do Governo que não está a cumprir com as suas promessas e que nos dotou de silêncio, sem qualquer comunicação apesar das audiências que temos vindo a solicitar”, lamentou José Manuel Barbosa, citado pela Inforpress.

Depois da greve, e caso as reivindicações não sejam satisfeitas, o presidente da SINAPOL disse que a polícia cabo-verdiana promete fazer uma manifestação nacional.

Observador