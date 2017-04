Polémica na pedonal da Assomada: Munícipes descontentes com local escolhido

O local escolhido para a construção de uma rua pedonal na Assomada está a gerar polémica. Munícipes ouvidos pelo A NAÇÃO dizem-se descontentes, não contra o projecto, mas com o local escolhido. O edil José Alves Fernandes garante que o local foi estrategicamente escolhido porque leva em conta as três principais valências dessa rua: comércio, cultura e multimédia.

Conforme avança o Jornal A NAÇÃO sua edição impressa 499, a escolha da rua principal da Assomada, que passa em frente ao Centro Cultural Norberto Tavares, e que vai até às dependências da Caixa Económica, para a Rua Pedonal parece não ter caído no agrado de todos os munícipes.

A informação e o descontentamento foi-se espalhando pelo concelho, sobretudo no centro da Assomada e no seio daqueles que, todos os dias, usam a via principal dessa urbe.

Para o munícipe Samory Cassamá, o bloqueio de uma das principais vias da Assomada irá trazer inúmeros constrangimentos ao trânsito local e atrasar a circulação. “Já que estão a requalificar a cidade, deveriam olhar para as zonas menos favorecidas e tentar requalificá-las e fazer aí a pedonal”, sugere.

Na mesma linha, Emanuel Furtado, outro habitante de Santa Catarina, diz ser a favor da construção da pedonal, na Assomada, porém, mostra-se contra o local escolhido para esse efeito. “Fala-se que esse é o melhor espaço para transformar em rua pedonal mas, para mim, não é. Pois, ali é a via principal que liga a cidade de Assomada a todos os outros pontos da ilha de Santiago”, afirma.

Já o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes, contrapõe garantindo que o local foi estrategicamente escolhido para ser a ‘”rua pedonal”, por “alguns motivos”. Não só por ser uma rua que concentra boa parte das atividades comerciais, como também por ser ali que fica a maioria dos espaços que servem as actividades culturais e multimédia.

“É uma rua onde circulam muitos alunos e cidadãos, em geral, que procuram outros serviços que estão concentrados nessas vias. Nesse espaço há uma maior circulação, por isso, acho que devemos preservar a segurança de pessoas que por ali circulam”, conclui.

Lenisse Furtado