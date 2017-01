ONU: 2017 será ano do Turismo Sustentável

A Organização das Nações Unidas, na sua 70ª Assembleia Geral, designou o ano de 2017 como “Ano Internacional para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável”.

Trata-se, de acordo com o texto informativo da ONU, de uma “excelente oportunidade para sensibilizar aqueles que mais podem contribuir para este sector, nomeadamente accionistas de grandes empresas e decisores políticos”.

A Organização das Nações Unidas, que a partir do início do ano terá como secretário-geral o português António Guterres, alerta ainda na sua informação, para a “necessidade de se trabalhar em parceria para que os resultados sejam mais visíveis e facilmente alcançáveis”.

Neste âmbito, a Organização Mundial do Turismo, que está inscrita na ONU, convida todos a “espalharem a palavra” sobre a designação de 2017 como ano do Turismo Sustentável, bem como a partilharem as suas experiências, as suas acções e soluções e os seus conhecimentos nesta área.

Para isso devem aceder a http://www.tourism4development2017.org/ .

Fonte: Turisver