Óbito/Mário Soares: Jorge Carlos Fonseca e Luís Filipe Tavares representam Cabo Verde nas exéquias

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares vão representar Cabo Verde nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, esta terça-feira, em Portugal.

A informação foi avançada aos jornalistas, pelo governante, Luís Filipe Tavares, hoje à margem das eleições directas do Movimento para a Democracia (MpD- poder).

“Jorge Carlos Fonseca vai representar o Estado de Cabo Verde e o acompanharei enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros em representação do Governo”, sublinhou, lembrando que de acordo com as declarações do Presidente da República, Cabo Verde perdeu “um grande amigo” e uma referência da democracia mundial.

O antigo Presidente da República portuguesa Mário Soares morreu sábado, aos 92 anos no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde encontrava-se internado desde o dia 13 de Dezembro.

Nascido a 07 de Dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respectivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

O governo português decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares e funeral com honras de Estado.

Inforpress