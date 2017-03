Número de estabelecimentos hoteleiros cresceu 3,1% em 2016

Segundo os dados do inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) aos estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde, divulgados hoje, no final do ano 2016, estavam activos 233 estabelecimentos.

Na prática, registou-se um aumento de mais 3,1% do que o registado no ano anterior de 2015.

De acordo com a mesma fonte, a capacidade de alojamento desses estabelecimentos hoteleiros era de 11.435 quartos, 18.382 camas e 24.376 lugares, traduzindo-se em acréscimos de 7,6%, 1,8% e 6,2% respetivamente, em relação ao mesmo período de 2015.

Ou seja, em 2016, Cabo Verde não só cresceu em termos de número de turistas, ultrapassando a fasquia dos 660 mil turistas, como em termos de quartos e camas.

Para isso, contribuíram as remodelações dos resorts do RIU no Sal e Boa Vista e a abertura do Llana Beach Resort & Spa no Sal.

Porém a oferta de camas ainda está àquem do esperado, pois só cresceu 1,8% face a 2015. Isto vem reforçar a necessidade de mais camas no país para dar resposta à demanda da procura do destino Cabo Verde.

GC