Número de empresas em Cabo Verde aumentou 2,4% em 2015

O número de empresas ativas em Cabo Verde aumentou 2,4% em 2015 relativamente ao ano anterior, atingido 9.400 unidades, que dão emprego a 53 mil pessoas e geram um volume de negócios de 2.276 milhões de euros.

De acordo com os resultados preliminares das estatísticas empresariais, divulgados hoje pelo INECV, em 2015 o setor empresarial cabo-verdiano era constituído por 9.403 empresas, mais 218 do que no ano anterior, representando um aumento de 2,4 por cento.

O aumento no número de empresas refletiu-se no volume de negócios, que atingiu os 2.276 milhões de euros, um crescimento na ordem dos 3,3 por cento, e no número de pessoas empregadas, que ascendia a 53.839, mais 2,5 por cento do que em 2014.

A hotelaria e restauração foi o setor que mais contribuiu para este aumento, gerando um volume de negócios de 229 milhões de euros e um crescimento de 5,2 por cento no número de pessoas empregadas.

O comércio era, em 2015, a atividade que concentrava o maior número de empresas (46,7%) e de pessoas empregadas (22,8%), sendo também o maior contribuinte para o volume global de negócios (36,6%).

O setor da hotelaria e restauração concentrava 15,3 por cento das empresas durante esse período, 20 por cento dos empregos e 13,2 por cento do volume de negócios.

As estatísticas empresariais revelam uma grande concentração da atividade empresarial nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boavista, onde se localizavam 78,4 por cento do total das empresas ativas.

Estas quatro, das nove ilhas habitadas do arquipélago, são responsáveis por 97,2 por cento do volume de negócios gerado e por 91,8 por cento dos empregos.

O número de empresas com contabilidade organizada aumentou 0,4 por cento o que, segundo o INECV, revela uma tendência para uma maior organização do tecido empresarial cabo-verdiano.

O número de empresas organizadas em sociedades cresceu também 1,5 por cento, o que, segundo o INECV, pode significar “uma redução da informalização do tecido empresarial”.

