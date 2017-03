Nish Wadada em tour na Europa com 10 shows confirmados

A cantora cabo-verdiana de Reggae Nish Wadada já se encontra na Europa para levar aos palcos desse continente toda a força e energia contagiante da sua música, naquele que é o primeiro tour deste ano da cantora natural de São Nicolau.

De acordo com informações avançadas pelo produtor da artista, Patrick Borges, o European Spring Tour 2017 marca o início de uma série de tours que a cantora e compositora irá por na estrada ao longo deste ano.

Com um total de 10 shows já confirmados, o primeiro espetáculo acontece esta sexta-feira, 3 de Março, na capital de França, Paris, mais concretamente em Cergy. No dia seguinte, será a vez da cidade de Antuérpia, na Bélgica, receber Nish Wadada.

Além desses dois concertos, Nish Wadada irá ainda subir ao palco em mais oito cidades europeias nomeadamente Barcelona, Madrid, Mallorca, Bari, Roma, Compostela, Amsterdão e Montpellier.

Este primeiro tour do ano de 2017 terá como propósito promover os últimos discos em formato vinil, partilhados com os jamaicanos Anthony B e The Viceroys, dois grandes senhores do mundo do Reggae, que inclusive já estão praticamente esgotados.

A Diva do reggae crioulo irá ainda gravar também um novo single para uma produtora italiana e finalizar o seu próximo EP com um coletivo de Antuérpia, que será lançado antes do verão em versão digital.

Paralelamente, durante este tour de primavera Nish Wadada irá ainda participar em atividades de cariz social em Lisboa.

Nish Wadada estará depois de volta a Cabo Verde dia 17 de Abril, mas já com novas datas para o verão 2017 fechadas.

A artista, que compõem todas as suas letras, que se destacam pelas mensagens de justiça social, tolerância e paz, figura actualmente como uma das vozes femininas cabo-verdianas mais promissoras da actualidade, sendo também uma das maiores exportadoras da música de Cabo Verde.