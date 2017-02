Neckermann: Cabo Verde entre os 15 melhores destinos para se descobrir em 2017

O arquipélago de Cabo Verde a lista dos 15 melhores destinos para se descobrir em 2017 da Neckermann, agência alemã que oferece viagens para países de todos os continentes.

De acordo com a lista publicada no “site” da empresa, Cabo Verde lidera a lista do top 15 e é seguida por Grécia, Espanha e Ilhas Canárias.

Na sua publicação, a agência destaca Cabo Verde como destino ideal para 2017, já que para além do clima bom, não são necessárias longas horas de voos para se chegar ao “paraíso”.

“No voo de seis horas de Bruxelas, ao largo da costa da África Ocidental, aguardam ilhas únicas, como Sal e Boa Vista. Estas ilhas vulcânicas, que recebem a luz do sol durante todo o ano, merecem plenamente o seu apelido de Caribe Africano”, escreve a Neckermann.

A empresa faz referência igualmente às “belas praias” de areia branca, às “perfeitas onda” para o surf e à presença de aves tropicais.

Os aspectos culturais de Cabo Verde, e de forma particular o festival de Baia da Gatas e do Carnaval em São Vicente, também são utlizados pela agência como chamariz para as pessoas visitarem Cabo Verde em 2017.

A lista do top 15 dos melhores destinos para 2017 integra ainda países como Itália, Portugal, Croácia, Malta, Chipre, Bulgária, Mallorca, Jordânia e Senegal.

A Neckermann é uma agência de viagens e turismo alemã com sede em Frankfurt, criada em 1950 e que actualmente oferece viagens para 34 países de todos continentes.

Inforpress