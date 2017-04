Movimento de aeronaves nos aeroportos nacionais cresceu 9,1% em 2016

O número de movimentos de aeronaves, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, cresceu 9,1% em 2016, comparativamente ao ano anterior.

Os dados avançados esta terça-feira pelo INE de Cabo Verde dão conta que, em termos absolutos registaram-se 30.209 movimentos de aeronaves e 2.527 movimentos de aeronaves, a mais, em 2016, face a 2015.

Na prática, em 2016, registaram-se nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 15.105 movimentos de aterragens e 15.104 movimentos de descolagens, correspondendo a 1.266 aterragens e 1.261 descolagens de aeronaves, a mais, comparativamente ao ano de 2015, respetivamente.

O relatório do INE mostra ainda que no período em análise, o número de movimentos de passageiros cresceu 10,1 % em relação ao igual período do ano de 2015.

Em termos absolutos, no ano de 2016, registaram-se 2.101.413 movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, ou seja, 30.209 movimentos de passageiros a mais do que em igual período de 2015.

Em 2016, o número de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito direto cresceram 9,5%, 10,7% e 24,1%, respetivamente, em relação a 2015.

Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 1.075.894 movimentos de passageiros embarcados, 1.025.519 movimentos de passageiros desembarcados e 156.942 movimentos de passageiros em trânsito direto, correspondendo a 93.108 passageiros embarcados, 99.423 passageiros desembarcados e de 30.472 passageiros em trânsito direto a mais face ao valor registado em 2015.

Relativamente ao movimentos de cargas nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, o INE avança que diminuíram 2,4% face a 2015.

Em termos absolutos, no ano de 2016 registou-se movimentos de 2.777.761 toneladas de cargas, correspondendo a 67.562 toneladas de cargas a menos em relação ao ano anterior.

O relatório diz ainda que a movimentação de cargas embarcadas diminuiu cerca de 9,3% e a de cargas desembarcadas cresceu 2,0% em relação ao ano de 2015.

Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, movimentos de 996.340 toneladas de cargas embarcadas (102.410 toneladas a menos do que em 2015) e 1.781.421 toneladas de cargas desembarcadas (34.848 toneladas de cargas desembarcadas mais do que em 2015).

