Ministério das Finanças e do Planeamento promete restituir o IUR de 2008 a 2011 ainda no decorrer deste mês

A diretora Nacional de Receitas do Estado assegura que havendo condições técnicas é possível devolver todo o IUR de 2008 até 2011, ainda em janeiro. Liza Vaz diz que o processo já está avançado.

Uma reforma fiscal que a direção nacional de receitas do Estado pretende manter. Direção Nacional de Receitas do Estado já está a trabalhar no sentido de devolver aos contribuintes o imposto único sobre rendimento – IUR, até final de Janeiro, se tudo correr como planeado.

RCV