Mika Mendes apresenta álbum “Visão” na Praia

O artista cabo-verdiano Mika Mendes apresenta esta sexta-feira, numa das discotecas da Cidade da Praia, o seu álbum “Visão”.

Segundo anunciou o artista na sua pagina oficial na internet, o show da apresentação ao vivo agendado para a noite desta sexta-feira, vai contar com a participação dos artistas Soraia Ramos e Loreta, e ainda a animação musical dos DJ Spadja Suisa e Djódjo.

Portugal e França também são outros países onde já apresentou o CD, que já está à venda.

O CD traz os hits de sucesso “Eu quero”, que conta com a participação de Djodje, e “Apaixonado”, um dueto com o artista moçambicano Cláudio Ismael.

Filho do músico Boy G Mendes, Mika Mendes é autor de vários hits de sucesso como “Linda Bo é” e “Mágico” que o fez pisar vários palcos e festivais nacionais e internacionais.

Autor de vários temas conhecidos do grande público, como “Linda Bo é” e “Mágico”, o cantor, que é filho de Boy Gê Mendes, conta com vários álbuns no seu percurso: o primeiro álbum intitulado “New Style”, ao lado de Paulo Tavares, que foi lançado em 2006, e outros a solo, como “Mika Mendes” (2008), “My Inspiration” (2011), “Sem Limite” (2013) e “Timeless” (2014).

