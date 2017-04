Mesa Redonda São Vicente: José Almada Dias prevê indicadores animadores para o turismo em Barlavento

O empresário José Almada Dias, apresentou uma previsão com índices animadores para o sector turístico na região norte do país no universo de 2040.

Numa altura em que muito se tem falado nas metas de Cabo Verde para o “horizonte 2020”, eis que José Almada Dias revela índices sobre uma previsão anteriormente apresentado por ele, tendo como meta o ano de 2040.

Entre os vários pontos previstos pelo empresário, saltam dados como o facto da região turística do norte de Cabo Verde ser composta por 250 mil habitantes, recebendo por ano cerca de 750 mil turistas por ano, o equivalente a três turistas por habitante.

Almada vai mais longe e coloca o desemprego na região nos 3%, enquanto que o PIB per capita situa-se nos US$ 15.000. “A ilha de São Vicente passa a ter duas cidades, enquanto que São Nicolau e Santo Antão revertem a situação da perda da população notável em 2016”, diz.

A previsão aponta ainda que a cidade do Mindelo passa a ser conhecida mundialmente como o Mónaco dos Trópicos, possuindo a maior marina do mundo. Ribeira Brava torna-se um cidade turística e universitária e Ponta do Sol uma cidade turística hoteleira.

Tais dados foram apresentados perante uma plateia estupefacta, cuja percepção é de que isso não passasse de uma mera especulação.

Confrontado com isso, Almada reiterou que “apesar de tudo não passar de um mero exercício”, boa parte dos índices apresentados podem ser possíveis, tendo como base o facto de em outras paragens isso ter sido uma realidade. Entretanto garante que isso vá depender da capacidade de realização da região.

A intervenção de José Almada Dias decorreu durante o painel Formas de Financiamento do Turismo em Cabo Verde e a participação da classe empresarial nacional.

Do mesmo painel, participaram ainda o economista Paulino Dias, com o tema Modelos de Financiamento, bem como o presidente da Caixa Económica de Cabo Verde, António Moreira, que falou sobre o papel da banca nacional.

