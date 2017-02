Mercado está a aderir à colocação antecipada da oferta para cabo verde

Os níveis da procura e a necessidade de marcar uma posição com antecedência são os motivos apontados ao Presstur por Nuno Mateus, da Solférias, e Fernando Bandrés, da Soltrópico, para a colocação ainda em Fevereiro de voos extra para Cabo Verde, que este Verão terá mais capacidade aérea que em 2016.

O lançamento de voos extra para o Verão em Cabo Verde ainda no início de Fevereiro “é a resposta a uma antecipação da compra de férias por parte dos portugueses”, diz Fernando Bandrés, director operacional da Soltrópico.

O anúncio antecipado dos voos extra deve-se também ao “histórico das operações e respectivas taxas de ocupação”, afirma ainda o executivo, salientando que a oferta existente não estava ainda esgotada, mas que “as vendas estão a correr favoravelmente”.

Fernando Bandrés avançou ainda ao Presstur que a oferta de pacotes para viagens para Cabo Verde entre Abril e Outubro é “superior à colocada no mercado o ano passado”,especificando que “não existe um incremento significativo do número de operações, mas sim da capacidade das aeronaves”.

“O Inverno está a ter uma grande procura”, realça por sua vez o director-geral da Solférias, Nuno Mateus, que revelou a esse propósito que “a maioria das partidas de Abril do voo Lisboa – Boavista – Lisboa já está esgotada”, o que motivou a colocação de um segundo voo, como em 2016, embora com maior antecedência.

As operações Lisboa – Sal e Porto – Boavista também existiram no ano passado, pelo que a única operação nova é a ligação Porto – Sal, em que só existia um voo no ano passado e passam a existir dois este ano, de meados de Julho a meados de Setembro.

“A oferta nunca é suficiente e este ano conseguimos dois voos com bons horários”, sublinha Nuno Mateus.

Por outro lado, advertiu, “há um problema com Cabo Verde, que é o mesmo problema que se coloca com Portugal e Espanha, que tem que ver com o facto de alguns destinos de massas continuarem com problemas”, levando a “um direccionamento da Europa inteira para os outros destinos”.

Este ano há a vantagem dos hotéis da rede hoteleira Riu na Ilha do Sal estarem em actividade, representando assim mais cerca de mil quartos disponíveis que no Verão de 2016, em que estiveram encerrados para obras de renovação.

Apesar disso, “a verdade é que a procura é enorme de todos os mercados” e, assim, é preciso “marcamos posição agora”, frisou o director-geral da Solférias.

“Felizmente o mercado tem estado a aderir muito bem, porque o cliente final já percebeu que não é fácil reservar à última hora”, quando há menos lugares e os preços estão mais altos.

A capacidade face a 2016 “é maior, até porque os aviões também são maiores”, com uma média de cerca de 170 lugares por voo, enquanto no ano passado a média ficou em torno de 140 lugares.

“No ano passado tivemos muita procura e não tínhamos quartos, este ano temos muita procura e teremos quartos se o cliente final aderir às campanhas de reservas antecipadas”, concluiu Nuno Mateus.

